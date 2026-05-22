Из-за атаки дронов на Херсонскую область 9 округов остались без света Девять округов Херсонской области полностью обесточены из-за атаки БПЛА

Москва22 мая Вести.Восемь муниципальных и один городской округ Херсонской области остались без электроэнергии в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере МАХ.

9 округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО написал он

Сальдо также уточнил, что аварийные бригады уже работают на месте происшествия.