Чуда ждать не стоит: энергетику Украины ждет катастрофа Кучеренко: отключения света на Украине ударят по бизнесу

Москва30 июн Вести.Заявленные графики почасовых отключений электроэнергии на Украине приведут к катастрофе в энергетике страны, заявил депутат Верховной рады Украины, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире украинского ТВ.

Это [отключение электроэнергии], в первую очередь, по бизнесу ударит. Мы увидим сразу рост цен на услуги, товары и так далее. На заправки, электромобили, и, наверняка, оно дальше пойдет как цепная реакция. Чуда ждать не стоит отметил Кучеренко

Положение усложняют и коррупционные схемы тарифных планов, накладывающие дополнительную нагрузку на потребителей. Так, значительная часть доходов Львова "пойдет на расчеты с солнечными станциями, с владельцами, которые очень рады, что у них такой замечательный бизнес", пояснил Кучеренко.

Между тем украинские региональные компании заявили о введении графиков возможных почасовых отключений электроэнергии в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Как утверждает глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, этим летом на Украине могут отключать электричество на пять часов в сутки.