Москва12 авг Вести.Украинская столица хуже других городов страны подготовлена к зимнему отопительному сезону. Такое заявление в эфире одного из украинских телеканалов сделал депутат Верховной рады Богдан Кицак.

Проблемы с энергосистемой Украины начались с конца 2025 года после масштабных повреждений критической инфраструктуры. С тех пор ситуация лишь усугубляется.

В Киеве наихудший уровень подготовки. Зима будет для киевлян и других городов-миллионников довольно сложной отметил депутат

Отключения электричества в Киеве могут достигать 14-15 часов в сутки, считает аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук. Еще хуже прогноз у главы Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко. По его мнению, зимой киевляне "будут сидеть без света и тепла днями и даже неделями".

Киев может стать нежизнеспособным городом уже к этой зиме, отметил в своем комментарии для ИС "Вести" экс-гендиректор промышленной группы "Южмаш" Вячеслав Смоленко. По его словам, если до СВО в городе проживало до 5 миллионов человек, то сейчас в Киеве остались не более 600 тысяч жителей.

Киев взял кредит на 2,5 миллиарда гривен (4,6 миллиарда рублей) на подготовку к зиме и обеспечение устойчивой работы объектов "Киевтеплоэнерго". Деньги уже поступили в казну города. Ранее Владимир Зеленский отметил плохую подготовку украинской столицы к зиме, но добавил, что планирует завершить конфликт с Россией до холодов.