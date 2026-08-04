Москва4 авгВести.Энергетическая отрасль Украины испытывает нехватку финансирования в размере 650 млн евро на предстоящую зиму, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщают украинские СМИ.
Киеву необходимо найти 650 млн евро для энергетического сектора. Фонд поддержки энергетики Украины уже собрал более 2 млрд евро, однако этого недостаточно, отметил Корецкий.
Темпы мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложнойподчеркнул Корецкий
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия допустил, что предстоящая зима окажется самой тяжелой в истории Украины.
Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что проведет на этой неделе заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для обсуждения вопроса о подготовке к грядущей зиме.
По мнению политолога Александра Дудчака, Украина рискует не пережить предстоящий холодный сезон из-за продолжающихся боевых действий и хронического недофинансирования энергетической отрасли.