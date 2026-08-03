Кадровые изменения в правительстве Украины вызваны подготовкой к тяжелой зиме CNBC: перестановки в украинском кабмине вызваны подготовкой к тяжелой зиме

Москва3 авг Вести.Кадровые перестановки в украинском правительстве вызваны необходимостью подготовки к тяжелой зиме. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на главу аналитического центра "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергея Кузана.

Действительно… главная задача обновленного кабинета министров – обеспечить полную готовность энергетической инфраструктуры и объектов безопасности к холодному времени года приводит слова Кузана CNBC на своем сайте

По данным телеканала, киевские власти, топ-менеджеры оборонных предприятий и специалисты по нацбезопасности ведут подготовку к экстремально низким температурам зимой. Как пишет CNBC, украинская энергосистема может столкнуться с наиболее сложной ситуацией с начала полномасштабного конфликта.

Как ранее заявил украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев, предстоящая зима может стать для Украины самой сложной с начала спецоперации, поскольку энергосистема страны работает на пределе возможностей.