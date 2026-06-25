Москва25 июн Вести.Глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к тяжелой зиме. Соответствующее заявление он сделал в ходе международной конференции по Украине в польском Гданьске​​​.

Слова Шмыгаля распространили украинские СМИ.

Не важно, будет ли это "военная" зима, или боевые действия прекратятся, эта зима будет тяжелой сказал Шмыгаль

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что продолжение украинского конфликта до зимы неминуемо повлечет за собой беспрецедентное усиление атак ВСУ на российскую энергетику. По его мнению, в таком случае для России предстоящая зима может оказаться сложной, в то время как для Украины она будет иметь необратимые последствия.