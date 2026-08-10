Москва10 авг Вести.Майор ВСУ Юрий Федоренко призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме из-за отключений электроэнергии, сообщают украинские СМИ.

По его словам, при появлении возможности гражданам Украины необходимо установить дополнительные аккумуляторы в подъезде и приобрести электрогенераторы.

Если этого еще не сделали городские власти в связи с дефицитом бюджета и очень высокой потребностью в организации этих мероприятий, подумайте об этом уже сегодня сказал он

Он напомнил, что Украина столкнулась с нехваткой средств и производственных мощностей, чтобы полностью подготовиться к отопительному сезону.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявил, что Украину ждет самая тяжелая зима с начала СВО. Он подчеркнул, что усиление ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины является необходимостью.