Москва23 июл Вести.Жителям Украины следует готовиться к худшему варианту развития событий предстоящей зимой. С таким призывом выступил губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус.

По его мнению, следующая зима точно не будет легче предыдущей.

Будет тяжелее, сложнее. Дай бог, чтобы я ошибался.... Но я считаю, что мы по всем направлениям должны готовиться к худшему сценарию цитирует его издание "Страна.ua"

Похожее заявление ранее сделал украинский блогер и волонтер Тарас Чмут. По его словам, киевский режим не подготовится к зиме должным образом из-за "фокуса на политике", поэтому зимний сезон ожидается очень тяжелым. На этот период он призвал жителей городов Украины переехать на зиму в деревню или уехать за рубеж.