Москва4 маяВести.Депутат горсовета Киева Тарас Козак заявил, что полноценно ввести в эксплуатацию энергетические объекты города к предстоящей зиме невозможно. Его слова передает РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что реконструкция архитектуры энергосетей и распределительная генерация делаются в течение нескольких лет.
Это сделать до новой зимы нереальноконстатировал Козак
Ранее военный корреспондент ВГТРК Герой России Евгений Поддубный заявил, что нефункционирующие киевские теплоэлектроцентрали совместно с январскими морозами могут вернуть Киев в доиндустриальную эпоху, и зима для Украины "может стать еще чернее", если ВСУ будут продолжать атаки на российские регионы.