Депутат горсовета Козак: подготовить энергообъекты в Киеве к зиме невозможно

На Украине засомневались в возможности подготовить энергообъекты в Киеве к зиме Депутат горсовета Козак: подготовить энергообъекты в Киеве к зиме невозможно

Москва4 мая Вести.Депутат горсовета Киева Тарас Козак заявил, что полноценно ввести в эксплуатацию энергетические объекты города к предстоящей зиме невозможно. Его слова передает РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что реконструкция архитектуры энергосетей и распределительная генерация делаются в течение нескольких лет.

Это сделать до новой зимы нереально констатировал Козак

Ранее военный корреспондент ВГТРК Герой России Евгений Поддубный заявил, что нефункционирующие киевские теплоэлектроцентрали совместно с январскими морозами могут вернуть Киев в доиндустриальную эпоху, и зима для Украины "может стать еще чернее", если ВСУ будут продолжать атаки на российские регионы.