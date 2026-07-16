Попенко: на Украине зимой неделями не будет тепла и электричества

Украинцам предрекли острый дефицит тепла и электроэнергии грядущей зимой Попенко: на Украине зимой неделями не будет тепла и электричества

Москва16 июл Вести.Риск новых повреждений инфраструктурных объектов энергетики на Украине грозит недельными отключениями электроэнергии в зимний период.

Об этом предупредил глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко на своем YouTube-канале.

Согласно прогнозу эксперта, грядущей зимой вероятны новые повреждения тепловых электростанций (ТЭС) и электроподстанций.

Значит мы будем сидеть без тепла, без электроэнергии, как в прошлом году опасается Попенко

Он также добавил, что не исключены продолжительные аварийные отключения электричества вплоть до семи дней кряду.

Ранее лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил, что следующая зима для Украины может стать наиболее тяжелой.

По данным украинского Министерства энергетики, к середине 2026 года республика смогла заполнить свои газовые хранилища только на 7 миллиардов кубометров газа, в то время как для успешного прохождения зимнего сезона требуется минимум 13,2 миллиарда кубометров топлива.