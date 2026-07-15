Москва15 июлВести.Следующая зима для Украины может стать самой тяжелой, заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Так он прокомментировал возможное назначение бывшего руководителя "Нафтогаза" Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны.
Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится, вероятно, к самой тяжелой зиме в нашей историинаписал он в своем Telegram-канале
Ранее Верховная рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что влечет за собой прекращение полномочий всего состава правительства.
Нового премьера планируют избрать 16 июля. Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра украинские СМИ называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого.