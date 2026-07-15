Арахамия назвал следующую зиму самой тяжелой для Украины

На Украине назвали следующую зиму самой тяжелой для республики Арахамия назвал следующую зиму самой тяжелой для Украины

Москва15 июл Вести.Следующая зима для Украины может стать самой тяжелой, заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Так он прокомментировал возможное назначение бывшего руководителя "Нафтогаза" Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны.

Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится, вероятно, к самой тяжелой зиме в нашей истории написал он в своем Telegram-канале

Ранее Верховная рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что влечет за собой прекращение полномочий всего состава правительства.

Нового премьера планируют избрать 16 июля. Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра украинские СМИ называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого.