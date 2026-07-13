Москва13 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил председателю правления "Нафтогаза" Сергею Корецкому занять пост премьер-министра. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

Уточняется, что Зеленский уже встречался с Корецким. Также глава киевского режима общался с другими претендентами, но всерьез не предлагал им возглавить правительство.

Реальный фаворит у президента был только один – действующий глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий говорится в публикации

Журналисты добавляют, что во время встречи Зеленский обозначил ключевые задачи для будущего кабинета министров. Среди них – подготовка страны к зимнему периоду, защита энергетической и топливной инфраструктур, стабилизация экономики и управление международной помощью.

При этом отмечается, что сам Корецкий удивился предложению возглавить правительство, но дал положительный ответ.

По мнению украинских СМИ, Корецкий является человеком ближайшего соратника Зеленского Тимура Миндича.

Ранее глава киевского режима сообщил, что действующий премьер Юлия Свириденко покинет свою должность, а также анонсировал кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов. Предполагается, что перестановки обусловлены страхом Зеленского перед тяжелой зимой.

В числе возможных кандидатов на пост премьера также назывались министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров и мэр Харькова Игорь Терехов.