Зеленский меняет премьера из-за страха перед тяжелой зимой Зеленский решил сменить премьера из-за атак России и подготовки к тяжелой зиме

Москва13 июл Вести.Решение о смене премьер-министра Украины связано с подготовкой страны к предстоящей зиме, которая, как ожидается, окажется сложнее предыдущей из-за ожидаемых ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на источники в политико-военном руководстве Украины.

По словам источников, предпосылок для заключения мирного соглашения или перемирия пока не наблюдается, поэтому украинские власти ожидают продолжения атак на объекты энергетики.

Мне кажется, эта кампания атак русских на наши АЗС тоже могла стать фактором. Поняли, что [для того], чтобы с этим справиться, нужны "нефтяные люди" заявил источник в партии "Слуга народа"

Отмечается, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы правительства считается руководитель "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ранее возглавлявший сеть АЗС WOG, а также компании "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко.