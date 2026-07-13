Москва13 июл Вести.На 1 июля текущего года говядина оказалась самым быстро дорожающим продуктом в корзине российских потребителей. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата.

По информации издания, средняя стоимость этого вида мяса в России на 1 июля составила 744,9 рубля за 1 килограмм. Отмечается, что это на 15,58% больше по сравнению с показателями, зафиксированными в прошлом году.

В Министерстве сельского хозяйства России в беседе с изданием назвали производство говядины более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса. Как подчеркнули в ведомстве, это отражается на ее себестоимости, а также темпах роста предложения.

Ранее стало известно, что в России в течение года подешевели практически все сезонные овощи, кроме редиса.