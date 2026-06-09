KP.RU: ингредиенты для окрошки за год выросли в цене на 2-3%

Россиянам рассказали об "окрошечной инфляции" KP.RU: ингредиенты для окрошки за год выросли в цене на 2-3%

Москва9 июн Вести.Продукты для одного из самых "летних" блюд — окрошки — за год подорожали на 2-3%, в зависимости от заправки. Об "окрошечной инфляции" сообщает KP.RU.

Авторы материала сравнивали цены на продукты для окрошки исходя из данных Росстата на начало июня 2025 и 2026 годов, а также использовали открытые источники на те же даты.

Так, ингредиенты для окрошки на квасе за год выросли в цене всего на 2%. Цены на продукты для окрошки на кефире поднялись на 3%. Как следует из материала, сейчас цена на картошку практически на 40% ниже, чем в начале июня 2025 года.

За счет этого и получается, что "окрошечная инфляция" - ниже официальной говорится в статье

Доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медуниверситета Ольга Ямилова рассказывала, что для того, чтобы сделать окрошку блюдом здорового питания, нужно заменить традиционные колбасу и квас более полезными продуктами. Так, по ее словам, вместо колбасы лучше порезать отварное постное мясо, а сладкий квас заменить маложирным кефиром, сывороткой. От картошки лучше отказаться, отметила Ямилова, добавив в блюдо больше зелени.