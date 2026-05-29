Продуктовая инфляция в Украине: за год цены выросли более чем на 13% Гречка стала лидером весеннего роста цен на Украине

Москва29 мая Вести.На Украине зафиксирован существенный рост стоимости продовольственной корзины. Согласно официальным данным Государственной службы статистики, предоставленным по запросу "РБК-Украина", за период с марта 2025 года по апрель 2026 года продукты в Украине в среднем подорожали на 13,3%.



Особо тяжелым периодом для потребителей стала весна 2026 года. На динамику цен повлияли сразу несколько негативных факторов: аномальные апрельские заморозки нанесли удар по урожаю ягод, а непрекращающиеся обстрелы энергетической инфраструктуры вынудили производителей массово использовать дорогостоящие генераторы.

В результате, по данным Госстата, весной больше всего подорожали отдельные крупы, овощи и часть мясной продукции.