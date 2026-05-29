Москва29 мая Вести.Импортные бананы на Украине стали одним из главных фруктов в рационе местных жителей, поскольку они почти вдвое дешевле отечественных яблок. Об этом сообщает РБК-Украина.

Такая разница в цене связана с особенностями производства: бананы в мире собирают до 30 раз в год, тогда как урожай яблок на Украине получают только один раз за сезон.

На этом фоне эксперты оценивают возможные последствия весенних заморозков для фруктово-ягодного рынка. Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин считает, что поводов для паники нет. По его оценке, абрикосы, персики и другие ранние фрукты не относятся к критически важным продуктам, а рынок сможет быстро компенсировать нехватку за счет импорта из Турции и стран Средней Азии. Однако рассчитывать на низкие цены, по словам эксперта, не стоит.

Сильнее всего весенние заморозки могут повлиять на фруктово-ягодную группу. Отмечается, что в зоне риска находятся абрикосы, персики, ранняя черешня и ранняя клубника.