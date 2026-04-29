Москва29 апр Вести.Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев потребовал от Минвостокразвития разъяснить, почему в Анадыре одно яблоко стоит 300 рублей, хотя после принятия закона о северном завозе цены на продукты должны были снизиться.

Выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития Чукотки, Трутнев отметил, что регион объективно сложен для жизни из‑за экстремальных климатических условий, которые создают серьезные препятствия и для людей, и для инвестпроектов.

Сегодня зашли по дороге с других объектов в магазин, посмотрели яблоки. Яблоки стоили тысячу рублей килограмм. Яблоки большие такие. Как раз по 300 рублей одно такое яблоко обходится. Сказать честно, такая цена, производящая впечатление. Я попрошу Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему 300 рублей [одно] яблоко стоит заявил Трутнев

Вице-премьер напомнил, что закон о северном завозе принимался, в том числе, для удешевления доставки и снижения стоимости продуктов в отдаленных регионах. Он заявил, что министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора Чукотки должно представить объяснения, почему, несмотря на этот закон, одно яблоко в Анадыре стоит 300 рублей.

Ранее Трутнев назвал важным снижение стоимости строительства жилья на Дальнем Востоке.