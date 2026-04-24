Москва24 апр Вести.Камчатский край наращивает производство местных продуктов питания, на этом фоне цены на привозные товары стали заметно снижаться. Об этом губернатор региона Владимир Солодов сообщил в интервью ИС "Вести".

Цены на большую часть категорий товаров на территории края сильно зависят в первую очередь от логистики, напомнил глава региона.

Мы наращиваем производство продуктов питания внутри Камчатки по очевидным причинам. К сожалению, цены растут, и мы не можем ими управлять, что касается завозных продуктов, товаров, часто товаров первой необходимости, потому что логистика, конечно, очень сильно давит на цены – давит вверх сообщил Солодов

Губернатор отметил, что привозные помидоры из Азербайджана стали дешевле из-за наращивания собственного производства на Камчатке.

Из курьезов, подешевели не только наши собственные овощи, но и привозные. Выяснилось, что из Азербайджана можно привозить теперь помидоры примерно в полтора раза дешевле. Потому что это конкуренция. Потому что уже есть выбор у потребителей. Нельзя накручивать так много на привозной продукт, как было до сих пор добавил он

Также Солодов рассказал, что выпускники медицинских вузов остаются работать в регионе, так как видят перспективы для профессионального роста.