Москва4 июн Вести.В Камчатском крае есть все для развития делового туризма. В регионе стартовали программы по возведению ключевых объектов, необходимых для развития инфраструктуры. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, пройдет немного времени и Камчатский край станет одним из центров делового туризма в России.

Камчатка как место проведения деловых мероприятий востребована, но сейчас мы ограничены отсутствием инфраструктуры. У нас в этом году запускается большой конференц-центр в аэропорту новом. И в следующем году пятизвездочный отель с серьезным конгрессным центром будет запущен. Поэтому мы рассчитываем на деловой туризм, который загрузит межсезонье. Я могу сказать, что ко мне обращаются десятки предприятий и заинтересованных людей с предложением провести мероприятие, но пока мы не совсем готовы. Вот-вот инфраструктура будет закончена и мы, конечно, будем ждать и деловой туризм у нас на Камчатке рассказал Солодов

Ранее он рассказал, что жители Камчатского края смогут чаще посещать КНР: местные власти ведут переговоры по запуску прямого маршрута из Петропавловска-Камчатского в Харбин. По словам главы Камчатки, это востребованное направление, поскольку местные жители хотят посещать Китай, а также заинтересованы в зарубежном турпотоке.