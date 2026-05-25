Москва25 мая Вести.На Камчатке хотят развивать туризм со смыслом, тот, который позволяет перезагрузиться, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Увлекаться бесконечным туристическим потоком, конечно, нельзя. У нас четко просчитано и научно обосновано: сейчас у нас примерно 400 тысяч человек [туристов] в год, до миллиона человек мы можем вырасти на этой инфраструктуре. И мы, в общем, на него ориентируемся, потому что у нас нет задачи миллионы человек привозить. У нас задача развивать туризм со смыслом, который действительно позволяет перезагрузиться, проникнуться красотой природы пояснил он

По словам Солодова, туризм на Камчатке следует развивать с точки зрения экономики, трудоустройства, развития предпринимательства и отдачи в регион.

Кроме того, туризм должен обеспечить доступность уникальных мест для каждого, кто на Камчатке живет.

Желательно максимально часто "вытаскивать" на природу, в том числе и наших людей. Она [природа] должна стать частью повседневности, частью каждого дня, каждого жителя на Камчатке. Никто не остается равнодушным после поездки на Камчатку добавил Солодов

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в России будет разработана концепция развития железнодорожного туризма. Он отметил, что в последние годы большим спросом пользуются железнодорожные поездки, причем растут не только сами перевозки, но и такое направление, как маршруты на туристических поездах.