Солодов рассчитывает, что в этом году в краевой думе начнет работать ветеран СВО Солодов: рассчитываю, что в законодательном собрании тоже появится ветеран СВО

Москва24 апр Вести.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассчитывает, что в этом году после выборов в местное законодательное собрание там начнет работать ветеран спецоперации. Об этом глава региона рассказал в интервью ИС "Вести".

В Камчатском крае создана система комплексной поддержки участников СВО, а также работает программа переподготовки "Герои Камчатки", отметил Солодов.

В программе "Герои Камчатки", по аналогии с федеральной программой запустили, я знаком лично с каждым ее участником. И по каждому мы думаем, как трудоустройством заниматься. Это и в наших краевых структурах, это на муниципальном уровне. У нас есть и главы районов, которые участвовали в СВО. Очень рассчитываю, что в законодательном собрании – у нас выборы в этом году – тоже появится ветеран сказал он

Программа по обучению участников спецоперации "Герои Камчатки" начала работать с конца февраля прошлого года. За это время трудоустроено 68% вернувшихся и 89% прошедших обучение ветеранов. Также сформирован специальный реестр, в который включены 255 работодателей, имеющих более 400 вакансий.