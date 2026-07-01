Москва1 июл Вести.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в мессенджере МАХ поздравил жителей региона с 19-летием со дня его основания.

Наш регион по историческим меркам совсем молод. Но его фундамент – это мудрость коренных народов, великое наследие первопроходцев и мужество защитников рубежей… Пусть наша малая родина развивается, крепнет и процветает. С днем рождения, любимый Камчатский край! написал глава региона

Камчатский край как субъект РФ был образован 1 июля 2007 года в результате объединения двух регионов: Камчатской области и Корякского автономного округа. Новый регион создали по итогам референдума, а в его составе была выделена административно-территориальная единица с особым статусом — Корякский округ.