Москва4 июн Вести.Транспортная доступность является ключевым вопросом для Камчатского края из-за его географического положения. При этом важным способом сообщения является авиация. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Транспорт – не просто важная тема для региона, а еще более критичная, чем в любом другом регионе ... Здесь хочу сказать, что серьезную поддержку оказывает "Аэрофлот", наш самый главный перевозчик. У нас количество рейсов находится на рекордном уровне, соединяющих с Москвой. Активно развивается сеть по Дальнему Востоку. Мы запускаем новые направления - это и Благовещенск, и Иркутск. Ну и для нас приоритет - это запуск, возобновление международного сообщения. Новый аэропорт позволяет это сделать. Мы вот только что провели в Харбине серьезные переговоры и рассчитываю, что в этом году первые прямые рейсы в Харбин полетят. Харбин - важный хаб на севере Китая, который дает доступ практически ко всей Азии, ко всем основным направлениям рассказал Солодов

Ранее он сообщил, что жители Камчатского края смогут чаще посещать КНР: местные власти ведут переговоры по запуску прямого маршрута из Петропавловска-Камчатского в Харбин. По словам главы Камчатки, это востребованное направление, поскольку местные жители хотят посещать Китай, а также заинтересованы в зарубежном турпотоке.