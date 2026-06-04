Солодов рассказал о значении прямого авиасообщения Камчатки с Китаем Губернатор Камчатки: у нас есть рецепт, как сделать туризм из Китая маржинальным

Москва4 июн Вести.Запуск прямых авиарейсов из Камчатки в Китай послужит ключом к освоению всего азиатского рынка, открывая доступ к ключевым туристическим направлениям. Это, в свою очередь, спровоцирует значительный приток иностранных гостей на Камчатку и простимулирует развитие въездного туризма. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, в рамках пилотного проекта планируется выполнение одного рейса еженедельно, что призвано гарантировать его загруженность.

В этом году первые прямые рейсы в Харбин полетят. Почему Харбин? Потому что до него добивают среднемагистральные самолеты. Харбин – важный хаб на севере Китая, который дает доступ практически ко всей Азии, ко всем основным направлениям. Мы начнем с одного рейса в неделю для того, чтобы обеспечить заполняемость ... Следующий шаг – это добиться присоединения китайских авиакомпаний, которые смогут расширить географию полетов и повысить пассажиропоток, в том числе будут ориентироваться на въездной поток, потому что, конечно, с одной стороны, к китайским туристам традиционно "напряженно" относятся регионы, но я считаю, что у нас есть рецепт, как сделать туризм из Китая достаточно маржинальным и обеспечить контроль за антропогенным воздействием на нашу хрупкую камчатскую природу рассказал Солодов

Ранее он сообщил, что жители Камчатского края смогут чаще посещать КНР: местные власти ведут переговоры по запуску прямого маршрута из Петропавловска-Камчатского в Харбин. По словам главы Камчатки, это востребованное направление, поскольку местные жители хотят посещать Китай, а также заинтересованы в зарубежном турпотоке.