Москва4 июн Вести.Несмотря на экономические сложности и санкционное давление Камчатский край в 2025 году показал уверенный рост инвестиций. Это позитивное свидетельство того, что инвесторы видят в регионе стратегический потенциал и готовы вкладывать в его будущее. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, строительный сектор занимает лидирующие позиции в структуре экономики Камчатского края.

Мы видим по итогам 2025 года, что приток инвестиций вырос - плюс 15%, что особенно значимо в непростой, как мы понимаем, экономической ситуации. Основные отрасли те же: в первую очередь, драйвером является стройка. Мы раскачали и жилищное строительство, ну и, конечно, реализация социально значимых объектов: больницы, аэропорт, тепличный комплекс, социальные учреждения. Второе - это туризм, а третье - это логистическая составляющая. Северный морской путь уже состоялся, мы видим его эффекты в виде увеличения судоходства, интенсивности строительства новых судов, развития судоремонта и оборота грузов. И сейчас окончательные параметры дорабатываем большого инвестиционного проекта в морской торговый порт Камчатки. Уверен, что в ближайшие месяцы мы уже сможем объявить о практических его параметрах рассказал Солодов

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