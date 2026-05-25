Москва25 мая Вести.Существующие механизмы улучшения жилого фонда на Камчатке должны быть усилены, отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

В направлении улучшения состояния жилого фонда необходимо продолжать работать, отметил он.

Сегодня механизмов, которые есть, взносов, которые идут с учетом износа, объективно недостаточно. Нужно дополнительные инструменты предлагать для того, чтобы жилой фонд, особенно в таких регионах, как Камчатка, Магадан, Сахалинская область, в более приемлемое состояние приходил. И не только через расселение ветхого аварийного жилья, но и поддержание его в должном виде указал Солодов

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России по итогам 2026 года планируется ввести в эксплуатацию не менее 100 миллионов квадратных метров жилья.