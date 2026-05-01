Москва1 мая Вести.Объемы строительства в Ненецком автономном округе (НАО) недостаточны, чтобы переселить всех жителей аварийного и ветхого жилья в кратчайшие сроки. Об этом заявила в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" губернатор региона Ирина Гехт.

Она обратила внимание, что федеральные программы требуют корректировки, чтобы увеличить объемы строительства.

Сегодня они (объемы строительства. – Прим. ред.) недостаточны для того, чтобы переселить всех в кратчайшие сроки из ветхого и аварийного жилья. И здесь, конечно, тоже требуется корректировка федеральных программ, потому что они все рассчитываются исходя из численности населения, и, безусловно, это ограничивает наши возможности сказала Гехт

Со стороны НАО звучат предложения сделать в федеральной "Народной программе" отдельный раздел по Арктике, который бы учитывал особенности региона и не привязывался к численности населения.

Ранее губернатор Архангельской области также затронул тему ветхого жилья в регионе. По его словам, это остается проблемой №1.