Москва1 мая Вести.Большинство предложений в народную программу "Единой России" формируют женщины. Также они в большем количестве работают на местах. Об этом заявила в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт.

Она рассказала о деятельности женского движения "Единой России". По ее словам, это сетевая площадка, которая объединяет инициативных женщин.

[Движение] направлено, наверное, на те вещи, которые являются ценностью для всего общества - это семья, это дети, это уют в доме и порядок в городе. То есть, это достаток и благополучие в государстве и в стране. Поэтому здесь, конечно, женщины говорят и о поддержке семьи, о развитии здравоохранения сказала Гехт

Также, как отметила глава НАО, звучат предложения по совершенствованию мер поддержки участников СВО и предлагаются инфраструктурные изменения.

Я думаю, что у нас точно все получится, потому что большинство предложений в народную программу сформулировали женщины. 30% заявившихся на праймериз — это тоже женщины, мы их поддерживаем. Вообще, мне кажется, "Единая Россия" в массе своей — это женская партия, потому что первичное отделение и работу на местах осуществляют женщины заключила она

Ранее Гехт в интервью рассказала, что объемы строительства жилья в НАО недостаточны. Как отметила губернатор, некоторые федеральные программы требуют корректировки.