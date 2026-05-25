Костюк: жители ЕАО хотят серьезных изменений в регионе, а не лишь в своем дворе

Москва25 мая Вести.Жители Еврейской автономной области (ЕАО) задумываются об изменениях не только в рамках своего места жительства, работы, семьи, но и региона в целом, рассказала губернатор ЕАО Мария Костюк в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Жители Еврейской АО внесли более тысячи предложений в Народную программу "Единой России". Губернатор отметила, что за последние несколько лет интересы жителей изменились.

Очень интересно поменялась позиция предложений. Если раньше интерес был касаемо твоего двора и всего, что рядом находится, то сейчас уже более обширная ситуация. Теперь уже жители переживают за саму ЕАО, за ее возможности и перспективы детей на этой территории поделилась Костюк

Во Владивостоке проходит отчетно-программный форум партии "Единая Россия" "Есть результат!". Партия и правительство отчитываются о выполнении положений Народной программы "Единой России" в части развития территорий Дальневосточного федерального округа. Форум собрал губернаторов регионов ДФО, ветеранов спецоперации, экспертов из сфер строительства, экономики и энергетики.