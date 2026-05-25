Во Владивостоке потратили 2 млрд рублей на модернизацию теплового хозяйства Кожемяко: 2 млрд рублей вложили в модернизацию теплосетей Владивостока в 2025 г.

Москва25 мая Вести.За прошедший год во Владивостоке вложили около 2 млрд рублей в модернизацию теплосетей, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Во Владивостоке было вложено около двух миллиардов рублей только за истекший год в модернизацию тепловых сетей. Мы увидели на 20% снижение аварийности. Но эту работу нужно продолжать не только по Владивостоку и по другим муниципалитетам, с тем, чтобы зимние периоды проходили более-менее слаженно отметил губернатор

Он подчеркнул, что каждый год необходимо модернизировать 4-5% сетей тепло- и водоснабжения, и такая работа ведется системно, в том числе за счет программ "Единой России".

Во Владивостоке проходит отчетно-программный форум партии "Единая Россия" "Есть результат!". Партия и правительство отчитываются о выполнении положений Народной программы "Единой России" в части развития территорий Дальневосточного федерального округа.