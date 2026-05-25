50 тысяч семей воспользовались программой Дальневосточной ипотеки Кожемяко: 50 тысяч семей поучаствовали в Дальневосточной ипотеке

Москва25 мая Вести.Программа Дальневосточной ипотеки стала драйвером развития жилищного строительства в федеральном округе, 50 тысяч семей уже получили льготную ипотеку, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Кожемяко отметил, что высокий интерес к льготной ипотеке в Дальневосточном федеральном округе говорит о желании жителей оставаться жить в регионе и строить семьи.

50 тысяч семей поучаствовали в Дальневосточной ипотеке. Это люди, которые хотят остаться на Дальнем Востоке жить, заводить семьи, растить детей, работать. Поэтому она является драйвером развития жилищного строительства, помимо вопросов демографии. А в демографии что главное? Есть жилье, доступное, удобное, и человек уже планирует расширить свою семью сказал губернатор

Он добавил, что президент России Владимир Путин всегда выражает поддержку программе льготного кредитования, что помогает "сохранить и приумножить население" Дальнего Востока.

Дальневосточная ипотека действует в России с 2019 года. Из-за высокой заинтересованность граждан правительство продлило программу до конца 2030-го. В рамках программы можно оформить ипотечный кредит по ставке от 2%.