Опрос: "семейная ипотека" оказалась главным стимулом для переезда в новостройки Опрос: "семейная ипотека" стала ключевым фактором для выбора новостройки

Москва25 мая Вести.Более половины российских семей с детьми называют льготную "семейную ипотеку" ключевым фактором при переезде в новостройки. К таким выводам пришли исследователи девелоперской группы "Кортрос", опросив 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 25 до 44 лет на платформе VK. Результаты опроса есть в распоряжении ТАСС.

Согласно данным, 54% участников указали низкую процентную ставку как главный стимул для приобретения жилья в новом фонде. При этом важными условиями также стали безопасность, развитая инфраструктура и общий комфорт.

32% опрошенных считают ключевым фактором закрытую территорию жилого комплекса и безопасность микрорайона. Для многих это позволяет детям гулять без постоянного родительского контроля. Еще 58% отметили важность видеонаблюдения, контроля доступа и охраны.

Около 41% респондентов назвали значимой наличие систем "умного дома", упрощающих бытовые процессы — от управления светом до контроля инженерных коммуникаций. Хорошую звукоизоляцию ценят 47% опрошенных, особенно если в семье несколько детей.

На социальную однородность соседей обратили внимание 33% участников. А 55% подчеркнули важность развитой инфраструктуры района — детских садов, школ, поликлиник и мест для досуга.