Москва25 маяВести.Более половины российских семей с детьми называют льготную "семейную ипотеку" ключевым фактором при переезде в новостройки. К таким выводам пришли исследователи девелоперской группы "Кортрос", опросив 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 25 до 44 лет на платформе VK. Результаты опроса есть в распоряжении ТАСС.
Согласно данным, 54% участников указали низкую процентную ставку как главный стимул для приобретения жилья в новом фонде. При этом важными условиями также стали безопасность, развитая инфраструктура и общий комфорт.
32% опрошенных считают ключевым фактором закрытую территорию жилого комплекса и безопасность микрорайона. Для многих это позволяет детям гулять без постоянного родительского контроля. Еще 58% отметили важность видеонаблюдения, контроля доступа и охраны.
Около 41% респондентов назвали значимой наличие систем "умного дома", упрощающих бытовые процессы — от управления светом до контроля инженерных коммуникаций. Хорошую звукоизоляцию ценят 47% опрошенных, особенно если в семье несколько детей.
На социальную однородность соседей обратили внимание 33% участников. А 55% подчеркнули важность развитой инфраструктуры района — детских садов, школ, поликлиник и мест для досуга.