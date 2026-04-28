После свадьбы 7% молодых семей в России покупают недвижимость сразу

Лишь 7% молодых семей в России покупают недвижность сразу после свадьбы После свадьбы 7% молодых семей в России покупают недвижимость сразу

Москва28 апр Вести.Только 7% молодых семей покупают недвижимость сразу после того, как становятся законными мужем и женой. Многие семьи откладывают решение купить, например, квартиру до рождения ребенка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты социологического исследования девелоперской компании ГК "Кортрос".

34% участников исследования заявили, что наличие собственного жилья является ключевым фактором для того, чтобы задуматься о рождении малыша. 54% участников назвали основным условием для рождения ребенка финансовую стабильность.

Основным триггером для приобретения квартиры остается рождение ребенка и усталость от жизни в съемном жилье отмечается в сообщении

Также 22% респондентов среди других факторов, влияющих на готовность пополнить семью, указали переезд в более безопасный и благоустроенный район.