Почти половина студентов не может позволить себе съехать от родителей после вуза

Около 80% российских студентов планируют жить с родителями после вуза Почти половина студентов не может позволить себе съехать от родителей после вуза

Москва23 мая Вести.Около 80% студентов российских вузов планируют после получения диплома жить с родителями, при этом более 50% в качестве причины такого решения называют высокую стоимость ипотеки и аренды жилья, но планируют переезд в течение 5 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг" среди студентов в крупных городах России.

Только порядка 20% российских студентов планируют после окончания вуза жить отдельно от родителей. При этом часть выпускников уже рассматривает покупку собственного жилья: 8% опрошенных заявили, что мечтают приобрести квартиру сразу после получения диплома, еще около 12% намерены переехать в съемное жилье отметили аналитики

Они также уточнили, что 6% опрошенных собираются жить с родителями достаточно продолжительное время, чтобы накопить средства на первый взнос или создать финансовую подушку. При этом покупать недвижимость в ближайшие 10 лет они не планируют.