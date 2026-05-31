В России каждый пятый подросток планирует летом отдыхать и ничего не делать

Каждый пятый подросток в России признался, что планирует летом ничего не делать В России каждый пятый подросток планирует летом отдыхать и ничего не делать

Москва31 мая Вести.Исследование онлайн-школы Skysmart и сервиса бронирования "Купибилет" показало, что каждый пятый старшеклассник (20%) в России собирается летом отдыхать в своем городе и ничего не делать. Об этом сообщает ТАСС.

При этом каждый третий старшеклассник (31%) планирует отправиться в путешествие вместе с семьей. Еще 23% подростков будут проводить лето с друзьями.

Еще 15% планируют подрабатывать во время каникул. Заниматься учебой и готовиться к экзаменам планирует каждый десятый (11%) опрошенный отметили эксперты

Самыми популярными в этом году направлениями у семей с подростками, которые отправляются на отдых в путешествие, стали Калининград, Сочи, Стамбул, Нячанг и Анталья.

По словам академического директора Skysmart Анастасии Екушевской, летом следует сохранять минимальный, но регулярный контакт с учебой.

В опросе приняли участие более 1200 старшеклассников из городов-миллионников.