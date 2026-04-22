Исследование: половина россиян готовы обменять майские выходные на доплату

Москва22 апр Вести.43% опрошенных согласны отказаться от дополнительных дней отдыха в мае ради работы с хорошей оплатой. Такие данные приводит совместное исследование сети Fix Price и холдинга "Ромир", результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

Наиболее расположены к работе в праздничные дни жители Северо-Западного федерального округа — 59%. При этом 45% респондентов предпочитают использовать майские выходные для отдыха: 32% планируют провести время с семьей и друзьями, а 13% — просто отдохнуть, ничего не делая. Еще 7% опрошенных и так часто подрабатывают в эти дни.

Для половины участников опроса идеальные майские праздники — это поездка на дачу или на природу с шашлыками и встречами с друзьями. Однако среди молодежи 18–24 лет этот формат менее популярен.

32% респондентов считают главным просто быть рядом с близкими — этот подход особенно близок старшему поколению (55–64 года). Путешествия в другой город или страну привлекают 29% опрошенных. Домашний досуг (сериалы, гости, вкусная еда) выбирают 19%. Активный отдых и городские развлечения набирают 17% и 14% соответственно.