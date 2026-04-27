Каждый пятый россиянин согласен на шестидневную рабочую неделю SuperJob: 20% россиян готовы работать шесть дней в неделю

Москва27 апр Вести.Каждый пятый россиянин готов работать шесть дней в неделю при условии оплаты дополнительного дня по стандартной ставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob.

Большинство респондентов (67%) ответили категорическим отказом, сославшись на то, что выходные для них важнее дополнительного заработка. Еще 13% затруднились с ответом.

Лишь 20% опрошенных выразили готовность трудиться 6 дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке сообщается в исследовании

Исследование также выявило зависимость между возрастом и готовностью жертвовать отдыхом: среди работников до 35 лет на шестидневку согласны 26%, тогда как среди тех, кому за 45, лишь 16%.

В опросе приняли участие 1 600 россиян из всех федеральных округов, работающих по графику пять через два.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска высказался за переход на 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю. По его мнению, это единственный способ преодолеть серьезный экономический спад, который переживает Россия.