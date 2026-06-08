Москва8 июнВести.Каждый второй работающий россиянин хотел бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков SuperJob.
Каждый второй экономически активный россиянин (53%) высказался за введение 4-дневной рабочей недели. 24% опрошенных – против, еще 23% затруднились с ответомприводит данные исследования агентство
Отмечается, что в ноябре 2025 года показатель был почти таким же (на 2% ниже). В исследовании принимали участие 1 600 респондентов.
Среди поддерживающих идею четырехдневки немного больше женщин (54% против 52% мужчин).
Люди старших поколений реже выбирают четырехдневную рабочую неделю, чем молодежь. Так, среди опрошенных до 35 лет 64% высказались "за", а среди граждан старше 45 лет – только 39%. При этом те, кто зарабатывает до 150 тысяч, чаще хочет перейти на четырехдневку, чем люди, у которых заработок больше (52-53% и 45% соответственно).