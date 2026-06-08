Каждый второй работающий россиянин не против четырехдневной рабочей недели

Каждый второй россиянин хотел бы перейти на четырехдневку Каждый второй работающий россиянин не против четырехдневной рабочей недели

Москва8 июн Вести.Каждый второй работающий россиянин хотел бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков SuperJob.

Каждый второй экономически активный россиянин (53%) высказался за введение 4-дневной рабочей недели. 24% опрошенных – против, еще 23% затруднились с ответом приводит данные исследования агентство

Отмечается, что в ноябре 2025 года показатель был почти таким же (на 2% ниже). В исследовании принимали участие 1 600 респондентов.

Среди поддерживающих идею четырехдневки немного больше женщин (54% против 52% мужчин).

Люди старших поколений реже выбирают четырехдневную рабочую неделю, чем молодежь. Так, среди опрошенных до 35 лет 64% высказались "за", а среди граждан старше 45 лет – только 39%. При этом те, кто зарабатывает до 150 тысяч, чаще хочет перейти на четырехдневку, чем люди, у которых заработок больше (52-53% и 45% соответственно).