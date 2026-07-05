Госдума: переход на четырехдневку возможен, но не для всех профессий

В России названы кандидаты для перехода на четырехдневную рабочую неделю Госдума: переход на четырехдневку возможен, но не для всех профессий

Москва5 июл Вести.Переход на четырехдневную рабочую неделю в России без снижения доходов возможен, но не для всех профессий. Так считает глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

При переходе на четырехдневку, по словам депутата, излишне что-то регулировать. В этом вопросе все индивидуально, заявил Нилов Telegram-каналу "Подъем". По его мнению, если у менеджера есть план по продаже десяти холодильников за пять дней, то от того, что он продаст их за четыре дня, никто не пострадает.

Не для всех профессий, но мы перейдем на четырехдневку. Я не говорю, что завтра хирурги будут работать вместо 5 дней 4 дня. Мы говорим про ту категорию работников, которые это могут делать цитирует Нилова Telegram-канал

Ярослав Нилов считает, что четыре дня в неделю смогут работать специалисты, чья эффективность не зависит от отработанных часов. Это, по словам депутата, специалисты творческих профессий, журналисты, юристы, менеджеры и консультанты.

Если зарплата привязана к результату, уровень дохода может сохраниться, продолжил он. Если же оплата зависит от рабочего времени, пояснил Нилов, то компенсацию дополнительных расходов придется обеспечивать работодателю. Допустить снижения доходов граждан нельзя, но и бюджет не может взять на себя компенсацию выпадающих рабочих часов в государственном, в муниципальном и в коммерческом секторе.

Действующее законодательство дает возможность работодателям при согласии сотрудников переходить как на четырехдневную, так и шестидневную рабочую неделю, отметил ранее министр труда России Антон Котяков. Но смысла перевода всех на четыре рабочих дня министр пока не видит.