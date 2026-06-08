Глава Минтруда РФ не увидел смысла в переходе на четырехдневку Глава Минтруда: не вижу смысла в законодательном закреплении четырехдневки

Москва8 июн Вести.Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков не увидел смысла в необходимости законодательно закреплять четырехдневную рабочую неделю, поскольку ныне действующие нормы трудового законодательства в России дают возможность регулирования режима занятости. Своим мнением министр поделился в беседе с РИА Новости.

Нормы сегодня настолько гибкие, что они при традиционно сформированной пятидневной рабочей неделе позволяют, в принципе, регулировать режим ответил он на вопрос о возможном переходе РФ на четырехдневку

Он добавил, что в России уже можно законно совмещать дистанционную занятость с посещением офиса, а также полностью работать на удаленке. Кроме того, сотрудники и работодатели могут договариваться о сдельном формате оплаты или фиксировать точное количество рабочих часов.