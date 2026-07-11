Глава Минтруда заявил, что нет необходимости делать 31 декабря выходным Котяков не увидел необходимости делать 31 декабря в РФ выходным днем

Москва11 июл Вести.Министерство труда и социальной защиты России не видит необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, которые приводит РИА Новости, гибкое законодательство в стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм.

Введение дополнительного дня - это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости сказал Котяков

Министр уточнил, что на основе порядка определения праздников и выходных ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных. Котяков заверил, что на 2027 год соответствующее постановление подготовлено, прошло все стадии согласования и в ближайшее время будет подписано.

Девятого июня глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что последний день календарного года необходимо "раз и навсегда" сделать нерабочим днем.