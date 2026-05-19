Москва19 мая Вести.Ежегодно возникающее обсуждение переноса праздничных дней с зимних выходных на майские свидетельствует о том, что этот вопрос требует выработки окончательного решения. Об этом заявила ИС "Вести" зампред комиссии по экономике и трудовым отношениям Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова.

По ее словам, планируя перенос праздников, нужно учитывать экономический эффект. Продолжительные выходные негативно влияют на динамику в ряде отраслей.

Этот диалог и вообще этот вопрос все время возникает, год от года. Нужно дать какие-то аргументированные решения, чтобы было общее правило, по которому живет страна, и вопросов больше не возникало. А я бы предложила сделать следующее, мы даже можем это инициировать в Общественной палате: просчитать экономические эффекты здраво, абсолютно прагматично - и в новогодний период, и в период майских [праздников]. Просчитать и посмотреть статистику здравоохранения… А во-вторых, посмотреть, чем нам грозит что-то менять сейчас и в трудовом законодательстве, и в укладе людей, чтобы это не повлекло большее количество социального недовольства заявила Голышенкова

Ранее в Совфеде предложили увеличить количество выходных дней в мае за счет сокращения продолжительности новогодних каникул.

Тем временем Минтруд РФ опубликовал производственный календарь на 2027 год. Согласно документу, новогодние праздники продлятся 11 дней - с 31 декабря по 10 января. В мае россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Россиян ожидают еще три короткие рабочие недели в 2026 году - в июне, ноябре и декабре.