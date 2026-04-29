Москва29 апрВести.Майские праздники необходимо сделать непрерывными за счет январских, поскольку весна – более подходящее время для отдыха и активностей, сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.
Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая… Можно пересмотреть подход: отдыхать, например, до 7 января на новогодние праздники и перенести часть дней на майотметил Гриб
Он рассказал, что значительная часть россиян объединяет майские праздники за счет отпусков и отгулов.