В ОП РФ предложили объединить майские праздники Член ОП Гриб: майские праздники нужно объединить за счет январских

Москва29 апр Вести.Майские праздники необходимо сделать непрерывными за счет январских, поскольку весна – более подходящее время для отдыха и активностей, сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.

Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая… Можно пересмотреть подход: отдыхать, например, до 7 января на новогодние праздники и перенести часть дней на май отметил Гриб

Он рассказал, что значительная часть россиян объединяет майские праздники за счет отпусков и отгулов.