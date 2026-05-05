В Совфеде предложили сократить длинные выходные в январе в пользу отдыха в мае Сенатор Гибатдинов предложил сократить новогодние праздники ради выходных в мае

Москва5 мая Вести.Сенатор Айрат Гибатдинов высказал предложение увеличить количество выходных дней в мае за счет сокращения продолжительности новогодних каникул.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России составило производственный календарь на 2027 год. Согласно проекту этого документа, новогодние праздники 11 дней и продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января.

В конце весны следующего года россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и в период с 8 по 10-е число — шесть дней, разделенных рабочими буднями, обратил внимание сенатор в ходе интервью РИА Новости.

Самым справедливым и объективным решением могло бы стать равномерное распределение праздничных дней между зимним и весенним периодами поделился мнением законодатель

Ранее доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин напомнил, что в июне в связи с празднованием Дня России россияне будут отдыхать три дня подряд.

При этом наличие праздничных дней не повлияет на размер окладов граждан по итогам последнего месяца весны, а некоторые россияне в связи с длинными выходными могут получить зарплату досрочно.