Москва30 апрВести.Новогодние праздники в следующем году в России продлятся 11 дней - с 31 декабря по 10 января. Об этом сообщили в Минтруде РФ.
Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.
Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, правительство ежегодно переносит выходные, которые выпадают на праздники, чтобы время труда и отдыха распределялось оптимально.
Новогодние праздники в следующем году продлятся 11 днейприводятся слова главы Минтруда в сообщении
Уточняется, что в 2027 году планируется перенести воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря.