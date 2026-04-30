Минтруд: новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

Россиян в 2027 году ждут 11 дней новогодних праздников Минтруд: новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

Москва30 апр Вести.Новогодние праздники в следующем году в России продлятся 11 дней - с 31 декабря по 10 января. Об этом сообщили в Минтруде РФ.

Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, правительство ежегодно переносит выходные, которые выпадают на праздники, чтобы время труда и отдыха распределялось оптимально.

Новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней приводятся слова главы Минтруда в сообщении

Уточняется, что в 2027 году планируется перенести воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря.