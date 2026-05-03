Москва3 маяВести.Рекордно длинные новогодние каникулы в 12 дней могут повториться в России с 31 декабря 2031 года по 11 января 2032 года, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Повторение рекордных по продолжительности новогодних каникул, как в 2026 году, возможно в 2032 году - 12 календарных дней. При условии, если ничего не поменяется в Трудовом кодексе РФсказал Нилов
Она добавил, что на ближайший Новый год ожидаются 11-дневные каникулы.