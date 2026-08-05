Москва5 авгВести.День 31 декабря для граждан России останется выходным в 2026 году, сообщил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.
В 2026 году россияне в седьмой раз подряд будут отдыхать 31 декабря. Это, безусловно, удобно и здоровосказал Черногаев
Продолжительность каникул в предстоящие новогодние праздники сократится и вместо привычных 12 дней отдыха составит 11.
Ранее сообщалось, что россиян до конца 2026 года ожидают еще два периода с сокращенными рабочими неделями — в ноябре и декабре.