Россияне будут отдыхать 31 декабря в седьмой год подряд

Глава ФНПР рассказал, будет ли 31 декабря выходным в 2026 году Россияне будут отдыхать 31 декабря в седьмой год подряд

Москва5 авг Вести.День 31 декабря для граждан России останется выходным в 2026 году, сообщил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

В 2026 году россияне в седьмой раз подряд будут отдыхать 31 декабря. Это, безусловно, удобно и здорово сказал Черногаев

Продолжительность каникул в предстоящие новогодние праздники сократится и вместо привычных 12 дней отдыха составит 11.

Ранее сообщалось, что россиян до конца 2026 года ожидают еще два периода с сокращенными рабочими неделями — в ноябре и декабре.