В Госдуме назвали ближайший в 2026 году праздничный нерабочий день Депутат Нилов: ближайший праздничный нерабочий день ожидает россиян в ноябре

Москва14 июн Вести.Ближайший официальный выходной день на рабочей неделе ожидает россиян в ноябре, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В разговоре с ТАСС парламентарий отметил, что уходящая неделя оказалась сокращенной, поскольку праздничный день 12 июня пришелся на пятницу, а четверг стал последним и укороченным рабочим днем.

Теперь, в соответствии с утвержденным ранее производственным календарем, у нас до 4 ноября праздничных нерабочих дней нет, поэтому будут полноценные рабочие недели сказал Нилов

Таким образом, до следующего праздника россияне отработают 20 полных рабочих недель.

День народного единства, который отмечается 4 ноября, в 2026 году выпадает на среду и станет единственным выходным днем в середине пятидневки.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России рассказали о сокращенных рабочих и шестидневных неделях в 2027 году.