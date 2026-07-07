Россиянам напомнили о предстоящей в ноябре короткой рабочей неделе Сенатор Гибатдинов: россиян в начале ноября ожидает очередная сокращенная неделя

Москва7 июл Вести.Граждан России в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства ждет сокращенная рабочая неделя.

Об этом рассказал сенатор, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября отметил парламентарий в разговоре с РИА Новости

В этой связи Гибатдинов уточнил, что в соответствии с трудовым законодательством продолжительность рабочего дня в предпраздничный вторник, 3 ноября, будет уменьшена на один час.

Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко призвал сделать День семьи, любви и верности (8 июля) выходным днем не только для многодетных, но для всех россиян.